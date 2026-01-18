Вероятность нападения на Приднестровье в 26 году высока как никогда – Бортник

Вадим Москаленко.  
18.01.2026 18:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 714
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Украина


Киев может организовать нападение на Приднестровье, чтобы информационно перебить поражения на восточном фронте.

Об этом в своём блоге заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«С 1 января Украина и Молдова синхронно начали закручивать гайки Приднестровью, ужесточили таможенный режим, не допуская многие товары и людей на эту непризнанную территорию.

Все это может свидетельствовать о том, что Украина и Молдова совместно могут экономически придушить или изолировать, заблокировать Приднестровье, оставив нишу только для гуманитарных грузов.

И все это может свидетельствовать о том, что никто не снимал с повестки дня военную операцию, совместно украино-молдавскую, или просто украинскую, против Приднестровья», – сказал Бортник.

«Приднестровье остается точкой уязвимости Москвы. Украина может захотеть этим воспользоваться. Если война продолжится, то Приднестровье может быть не только переговорным фактором, фактором размена, но и тем символическим местом, которым Украина будет компенсировать потери на восточном фронте.

Не похоже на то, что сейчас на Украине есть силы, например, проводить новые операции в отношении российских территорий, новые курские наступления.

Но вот провести операцию в отношении изолированной, слабо вооруженной территории в глубине своего тыла, да еще при поддержке европейцев, Украина может. И вероятность такого сценария в 2026 году очень высока», – добавил он.

