Вероятность нападения на Приднестровье в 26 году высока как никогда – Бортник

Киев может организовать нападение на Приднестровье, чтобы информационно перебить поражения на восточном фронте.

Об этом в своём блоге заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«С 1 января Украина и Молдова синхронно начали закручивать гайки Приднестровью, ужесточили таможенный режим, не допуская многие товары и людей на эту непризнанную территорию. Все это может свидетельствовать о том, что Украина и Молдова совместно могут экономически придушить или изолировать, заблокировать Приднестровье, оставив нишу только для гуманитарных грузов. И все это может свидетельствовать о том, что никто не снимал с повестки дня военную операцию, совместно украино-молдавскую, или просто украинскую, против Приднестровья», – сказал Бортник.