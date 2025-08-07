После украинских ударов в Росии задерживаются поезда и загорелся НПЗ
Киевский режим продолжает наносить удары по объектам, имеющим стратегическое значение для российской экономики.
Так, сегодня ночью в Краснодарском крае был атакован Афипский НПЗ. Изначально информация появилась в связанных с Украиной пабликах, а затем ее подтвердили в Оперштабе Краснодарского края.
«Из-за падения обломков БПЛА на НПЗ загорелась технологическая установка совместной переработки газа и газового конденсата. Пожару присвоили 4-й ранг сложности», – говорится в сообщении.
Утверждается, что возгорание было на площади 250 квадратных метров, но к утру его потушили.
Кроме того, в крае повреждена железная дорога.
«В Калининском районе фрагменты БПЛА повредили контактную сеть на железной дороге. Обломки упали на участке между станциями Величковка и Ангелинская. Пострадавших нет. Контактная сеть первого путевого направления обесточена, движение по второму пути осуществляется с интервалами и ограничением скорости», – пишет Оперштаб края.
По информации РЖД, на период восстановительных работ движение организовано на тепловозной тяге, на данный момент задерживаются 7 пассажирских поездов.
Кроме того, железнодорожная инфраструктура повреждена в Волгоградской области.
«Сегодня ночью силами ПВО Минобороны России отражена атака БПЛА на объекты на территории Волгоградской области. Пострадавших нет. На железнодорожной станции Суровикино возник пожар в административном здании, который оперативно устраняется пожарными службами. На железнодорожной станции Максима Горького в настоящее время работают саперы с обломками ликвидированного БПЛА — повреждений объектов нет. Движение железнодорожного транспорта осуществляется в штатном режиме», – написал волгоградский губернатор Андрей Бочаров.
