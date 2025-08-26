Православную церковь Молдавии атакуют румынские рейдеры и режим Санду. Кто ей поможет?

Гражданское общество Молдовы предпринимает практические меры для защиты Молдавской православной церкви в составе РПЦ от нападок альтернативной церковной организации – Бессарабской митрополии Румынского патриархата – и политического давления.

Об этом шла речь на международной конференции «Традиции и идентичность: Церковь в условиях глобальной трансформации», которую организовали в Кишиневе экспертно-аналитический клуб «Молдавский вектор» и правозащитная организация Ador Oraşul Meu («Обожаю свой город»).

Инициативная группа организовала для представителей канонической православной церкви бесплатную правовую помощь.

«От имени организации Ador Oraşul Meu мы запустили проект «Защити веру», который  предусматривает юридическую защиту священнослужителей и работников церкви по всем вопросам: при попытках насильственного отъема земли и приходов, задержаниях в аэропорте, присуждении штрафов, мошеннических схемах. Разработаны механизмы действия для разных случаев, и обращения уже поступают», – рассказал активист организации, юрист Сергей Мишин.

Он напомнил, что Бессарабская митрополия, финансируемая из госбюджета Румынии, действует «грязными методами, на уровне рейдеров» (громкий случай – попытка захватить храм в селе Гринауцы Рышканского района), переманивает молдавских священников, беря их на высокие зарплаты, и целые приходы, которых уже более сотни.

По словам Мишина, к процессу насильственного перетаскивания приходов в лоно румынской церкви подключилось и молдавское государство – теперь защищаться священникам нужно и от властей, хотя церковь в стране официально – вне политики.

«Президент Санду недавно объявила, что все священники Молдавской православной церкви фактически являются агентами Кремля. Повально пошли вызовы священников в полицейские участки, им выписывают штрафы за «электоральную коррупцию», за паломничество в Россию. Власть решила запугать и народ, и церковь, она идет по беспределу. Вместе, объединив гражданское общество, знания, мы можем отстоять веру и церковь», – сказал юрист.

На конференции отмечалось, что наступление на православную церковь в постсоветских государствах идет примерно одинаково – одновременно с  наступлением на традиционную семью, внедрение школьных «уроков толерантности».

Журналист, бежавший из Украины православный миссионер Руслан Калинчук, считает, что Молдову «шаг в шаг ведут по украинскому сценарию». Он предостерег молдавскую церковь от ошибок Украинской православной церкви, которая до раскола слабо участвовала в социальной жизни общества, мало заботилась о материальной поддержке священников, их страховании, пенсиях и т.д.

Армянский блогер, лидер движения «Азатагрум» («Освобождение») Микаэл Бадалян отметил, что нападки на церковь «идут из одного центра». С этим столкнулись и в Армении, где за защиту церкви сегодня можно попасть в тюрьму.

«В тяжелые моменты истории церковь становилась оплотом государственности, позволяла пройти через трудные времена – это хорошо знают в геополитических центрах принятия решений, которые и организовывают эти атаки.

Армянская апостольская церковь в истории армянства всегда была институтом, который позволял сохранить идентичность, культуру, язык. Сегодня на церковь и ее руководство ведутся жестокие нападки, идут аресты священников в рамках антигосударственного курса, продиктованного внешними хозяевами.

Но есть предпосылки к пробуждению, к объединению армян, которые не позволят предательской власти уничтожить армянское государство. Надеюсь, то же произойдет в Молдове», – сказал он.

Преподаватель Московской духовной академии, иеродиакон Георгий (Рамазян) отметил, что особые надежды сегодня возлагаются на Россию, защиту у которой во все времена находили единоверные народы Закавказья, Балкан.

А молдавский журналист Дмитрий Чубашенко призвал смелее становиться на защиту церкви и исконных ценностей оппозиционных политиков – кандидатов в депутаты парламента.

