Представитель Трампа: «Европейцы пообещали надрать русским задницу»

Москве надо меньше говорить европейцам о ядерном оружии.

Об этом на ежегодной конференции «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве, организованной фондом олигарха Виктора Пинчука, заявил спецпосланник президента США на Украине Кит Келлог, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Европейцы сейчас усиливаются, и я бы на месте Путина перестал напоминать им о своём ядерном оружии. Потому что такое же есть в Британии, Франции, не говоря уже о Соединённых Штатах», – сказал Келлог.

Он отметил, что, глядя на Европу, можно сказать, что война уже «точится» на границах.