Представитель Трампа: «Европейцы пообещали надрать русским задницу»

Вадим Москаленко.  
14.09.2025 21:23
  (Мск) , Киев
Просмотров: 891
 
Дзен, Политика, Россия, Русофобия, США, Украина


Москве надо меньше говорить европейцам о ядерном оружии.

Об этом на ежегодной конференции «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве, организованной фондом олигарха Виктора Пинчука, заявил спецпосланник президента США на Украине Кит Келлог, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Москве надо меньше говорить европейцам о ядерном оружии. Об этом на ежегодной конференции «Ялтинская...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Европейцы сейчас усиливаются, и я бы на месте Путина перестал напоминать им о своём ядерном оружии. Потому что такое же есть в Британии, Франции, не говоря уже о Соединённых Штатах», – сказал Келлог.

Он отметил, что, глядя на Европу, можно сказать, что война уже «точится» на границах.

«Прошу прощения у дам. Мы обсуждали российских военных, и прозвучала фраза: «И мы всё же надерём им задницу». Не такие уж они мощные, как они бы хотели считаться. Да, у них сильная армия, но не такая сильная, как они заявляют о себе»,  – добавил американец.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить