Прибалтика следующая в очереди на денацификацию. Западной Европе приготовиться
После Украины война начнется в Прибалтике.
Об этом покинувшая Украину и переехавшая в ДНР киевский адвокат Татьяна Монтян заявил в интервью эстонскому журналисту Олегу Беседину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«То же самое я говорю всем европейцам: и прибалтам, и всем остальным странам Европы. Ваши полоумные руководители, глобалистские шестерки втягивают вас в серьезнейшую войну. Вам пока кажется, что от вас это далеко, и вас не погонят пинками на фронт. Не волнуйтесь, вас ждет точно такая же бусификация, как сейчас в Салорейхе.
Вам придется удирать, тем, кто сможет, а все остальные будут засунуты в бусики и отправлены под териконы. Даже не сомневайтесь», – сказала Монтян.
Она предрекает, что война начнется через несколько лет.
«Будьте готовы продать свое имущество и свалить куда-нибудь. В современном мире нет гарантированно спокойных мест. Где-угодно может подгореть. Жители Прибалтики на очереди. Пожертвуют вами, Польшей, Румынией, Болгарией, – восточной Европой, которую менее жалко. А Западная пойдет на закуску», – прогнозирует Монтян.
