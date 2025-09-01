Противостояние США и Китая резко снижает шансы на украинское перемирие – Бортник

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Конфронтация между США и Китаем усиливается, поэтому Трамп оставит Украину один-на-один с Россией.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ожидалось, что Трамп может приехать в Китай на парад Победы. Наверное, в Белом доме посчитали, что он там будет выглядеть плохо, на фоне китайской мощи и пышности. И на фоне того, что торговый и политический спор между Китаем и США тоже не урегулирован, мы находимся в период тарифной паузы. Трамп принял решение не ехать, и это означает, что конфронтация между Россией и США будет усиливаться», – рассуждал Бортник.