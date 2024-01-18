Псевдобезопасноть от Макрона: Франция лишь решила погреть руки на Украине

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Франция, объявив о договоре по обеспечению безопасности Украины, на самом деле преследует другую цель.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО им. Е.М. Примакова Павел Тимофеев.

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Отмечается, что, делая соответствующее заявление, президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что оно позволит «поставлять гораздо больше оборудования нашим партнерам, в особенности, ожидаемых ими гаубиц Caesar».

По Тимофеева, сегодня Париж стоит перед необходимостью восполнять запасы и при этом не потерять долю глобального рынка.

«Франция, в отличие от Германии и стран Восточной Европы, не хранила избыток оружия, образовавшийся со времен холодной войны. То, что было лишнее, было за прошедшие годы разобрано или продано», – сказал эксперт «Известиям».

Он обратил внимание, что на данный момент Париж отдал Украине очень много необходимого оружия и в итоге теперь стоит перед необходимостью возвращать себе обороноспособность.

«При этом до последнего момента Франция занимала серьезную долю международного рынка вооружений, поставляя его по всему миру, и экспортные мощности не должны быть утеряны. Макрон видит эту ситуацию и пытается сохранить баланс», – добавил Тимфеев.