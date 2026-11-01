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Муж самопровозглашенной «президентки Беларуси» Сергей Тихановский признал победу настоящего президента Александра Лукашенко на выборах 2020 года, после которых оппозиционеры устроили Беломайдан. Свою жену Светлану он обвинил в фальсификации и мошенничестве.

Об этом он заявил в своем видеоблоге «Страна для жизни», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если вы берете белорусские выборы, то их реально по документам выиграл Лукашенко. Вы говорите, не по документам она выиграла выборы. Но там голосовали за кандидатов, которые не смогли зарегистрироваться: Цепкало, Тихановского, Статкевича. Но выборы были сфальсифицированы изначально. Как их можно выиграть? Светлана Георгиевна без спросу взяла мою инициативную группу и подала ее как свою. Это мошеннические действия. Не за нее люди отдавали голоса, а за меня. Не выиграла она никакие выборы», – сказал Тихановский.

Он считает, что Светлану просто «прокачали», чтобы изображать «президента элект», и сейчас она установила свою диктатуру в белорусской политической оппозиции, хотя реально ничего не делает.

«Это позор – пытаться имитировать, что вы кого-то представляете. Ни одного политзаключенного, даже своего собственного мужа вы не освободили. Его освобождали американцы. Меня белорусская сторона вытолкнула, вписала сама в этот список. Я получил подтверждение этого от трех американских чиновников. Никакого трека по мне моя супруга… Журналисты были, но туда не вписали блогеров», – сказал Тихановский.

Он обижен на жену за то, что она не оплатила из средств западных грантов ему установку зубных имплантов, но при этом требует, чтобы он открывал для нее дверь автомобиля. К роскоши, считает Сергей, Светлану приучили власти Литвы, которые только на ее авиаперелеты тратили 352 тыс евро в год.

Кроме того, миллион евро стоила вооруженная охрана Тихановской. Литва также оплачивала аренду дома для фальшивой президентки. Любящий супруг оценил общие затраты в 10 млн евро в год. Он утверждает, что траты продолжались и в 2026 году, когда Тихановскую выгнали из Вильнюса.

При этом сотрудники ее офиса тратили на обеды до 900 евро и заказывали автомобили исключительно бизнес-класса.

Тихановская не отвечает на обвинения мужа, но журналисты заметили, что «президентка» несколько месяцев не надевает обручальное кольцо на публичные мероприятия.