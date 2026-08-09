«Очередной миф» – львовский эксперт не верит в создание украинских ракет-перехватчиков

Вадим Москаленко.  
09.08.2026 17:41
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1029
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Рассказы Зе-пропаганды о создании ракет-перехватчиков Freya – очередной миф, потому что у Украины нет наработок в этой области.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил львовский военный историк Андрей Харук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Рассказы Зе-пропаганды о создании ракет-перехватчиков Freya – очередной миф, потому что у Украины нет...

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«Я давно не верю в чудеса. Не может анти-баллистическая система просто появиться из ничего. Потому что никаких наработок у нас в этой сфере не было.

Мы не можем даже довести до какого-то приемлемого состояния баллистические ракеты: FP-7, FP-9. Причём, достаточно давно. Нам всё время обещают, что в ближайшее время они будут», – сказал Харук.

«А баллистические ракеты – это продукт на два порядка проще, чем анти-баллистика. Потому что анти-баллистика – это не только сама ракета, но и система наведения, которая должна обеспечить встречу перехватчика с целью.

И я опасаюсь, чтобы эта ракета Freya не оказалась очередным мифом. Только уже не скандинавским, а к сожалению, нашим», – подытожил он.

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English version :: Читать на английском «Очередной миф» – львовский эксперт не верит в создание украинских ракет-перехватчиков

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