«Очередной миф» – львовский эксперт не верит в создание украинских ракет-перехватчиков

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Рассказы Зе-пропаганды о создании ракет-перехватчиков Freya – очередной миф, потому что у Украины нет наработок в этой области.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил львовский военный историк Андрей Харук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я давно не верю в чудеса. Не может анти-баллистическая система просто появиться из ничего. Потому что никаких наработок у нас в этой сфере не было. Мы не можем даже довести до какого-то приемлемого состояния баллистические ракеты: FP-7, FP-9. Причём, достаточно давно. Нам всё время обещают, что в ближайшее время они будут», – сказал Харук.