«У нас нет никакого ресурса против русских ракет» – киевский политтехнолог

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Россия без проблем производит ракетное вооружение – и готова применять его по Украине в любых количествах.

Об этом в эфире видеоканала «Политека» заявил киевский политтехнолог Сергей Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Остановить украинцы эту войну не могут в полной мере, потому что на данный момент у нас не хватает для этого ресурсов, особенно, когда война перешла в режим ракетной дуэли. Но у русских ракет просто больше, они без проблем их производят, они готовы их применять сколько угодно долго. У нас с этим куда хуже. У нас пока ракет нет, нам нечем ответить. У нас нет не только ракет для нанесения удара по врагу. У нас нет ракет, которые должны сбивать их ракеты», – сказал укро-эксперт.

По его мнению, на Украине складывается ситуация, которая напоминает то, чтобы было до февраля 2022 года: тогда режим успокаивал всех, что Россия не атакует Украину, а теперь упускает момент для развития своей ракетной программы.