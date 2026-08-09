«У нас нет никакого ресурса против русских ракет» – киевский политтехнолог

Игорь Шкапа.  
09.08.2026 18:22
  (Мск) , Киев
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия без проблем производит ракетное вооружение – и готова применять его по Украине в любых количествах.

Об этом в эфире видеоканала «Политека» заявил киевский политтехнолог Сергей Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия без проблем производит ракетное вооружение – и готова применять его по Украине в...

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«Остановить украинцы эту войну не могут в полной мере, потому что на данный момент у нас не хватает для этого ресурсов, особенно, когда война перешла в режим ракетной дуэли.

Но у русских ракет просто больше, они без проблем их производят, они готовы их применять сколько угодно долго. У нас с этим куда хуже. У нас пока ракет нет, нам нечем ответить. У нас нет не только ракет для нанесения удара по врагу. У нас нет ракет, которые должны сбивать их ракеты», – сказал укро-эксперт.

По его мнению, на Украине складывается ситуация, которая напоминает то, чтобы было до февраля 2022 года: тогда режим успокаивал всех, что Россия не атакует Украину, а теперь упускает момент для развития своей ракетной программы.

«И здесь вопрос: а скоро мы сможем закрыть это, потому что уже прилетает. Ну есть обнадёживающее сообщение о том, что благодаря деятельности некоторых наших предпринимателей, активно взявшихся за оборону нашей страны, мы можем нашу баллистику получить в конце года.

Но будет ли ее достаточно для того, чтобы остановить Путина? Это вопрос вопросов», – рассуждал Гайдай.

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