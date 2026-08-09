Кедми: Россия уже нанесла урон и истощила Запад ударами только по Украине

Елена Острякова.  
09.08.2026 17:21
  (Мск) , Москва
Просмотров: 620
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия решила усилить эффективность своих действий на Украине путем нанесения ударов по стратегическим объектам, которые позволяют киевскому режиму вести войну.

Об этом экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми заявил в интервью болгарскому каналу «Поглед.инфо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия решила усилить эффективность своих действий на Украине путем нанесения ударов по стратегическим объектам,...

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«Это  усиливается каждый день – и будет усиливаться и дальше, пока Россия не добьется того, что она поставила своей целью на этом этапе войны. Она все больше и больше применяет новые виды вооружения, исходя из того, что расход материалов, имеющих стратегическое значение для Украины, уже превышает возможности Запада.

Если так будет продолжаться, пострадает не только Украина, но и Запад», – сказал Кедми.

Будет ли давать Запад Украине новые вооружения, истощая свои арсеналы, откажется ли вооружать своих прокси, Россия будет в выигрыше, считает эксперт.

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English version :: Читать на английском Кедми: Россия уже нанесла урон и истощила Запад ударами только по Украине

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