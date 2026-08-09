Кедми: Россия уже нанесла урон и истощила Запад ударами только по Украине

Россия решила усилить эффективность своих действий на Украине путем нанесения ударов по стратегическим объектам, которые позволяют киевскому режиму вести войну.

Об этом экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми заявил в интервью болгарскому каналу «Поглед.инфо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это усиливается каждый день – и будет усиливаться и дальше, пока Россия не добьется того, что она поставила своей целью на этом этапе войны. Она все больше и больше применяет новые виды вооружения, исходя из того, что расход материалов, имеющих стратегическое значение для Украины, уже превышает возможности Запада.

Если так будет продолжаться, пострадает не только Украина, но и Запад», – сказал Кедми.