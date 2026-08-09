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Украинские источники публикуют фото пустых полок киевских супермаркетов, где после ударов по складам начались перебои с поставками продуктов (молочка, яйца, овощи, мясо).

«Этот товар уничтожила Россия», – такие таблички устанавливает администрация сети «Novus», ранее хвалившаяся спонсированием нацистов из запрещенного в РФ «Азова».

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И еще о причинно-следственной связи. Буквально несколько недель назад украинские СМИ смаковали снимки из Крыма, радуясь террору транспорта на трассе «Новороссия». Бумеранг в который раз возвращается к бандеровцам.