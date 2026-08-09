«Этот товар уничтожила Россия». В супермаркетах Киева пустые полки

Михаил Рябов.  
09.08.2026 17:08
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1551
 
Киев, Украина


Украинские источники публикуют фото пустых полок киевских супермаркетов, где после ударов по складам начались перебои с поставками продуктов (молочка, яйца, овощи, мясо).

«Этот товар уничтожила Россия», – такие таблички устанавливает администрация сети «Novus», ранее хвалившаяся спонсированием нацистов из запрещенного в РФ «Азова».

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Украинские источники публикуют фото пустых полок киевских супермаркетов, где после ударов по складам начались...

И еще о причинно-следственной связи. Буквально несколько недель назад украинские СМИ смаковали снимки из Крыма, радуясь террору транспорта на трассе «Новороссия». Бумеранг в который раз возвращается к бандеровцам.

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English version :: Читать на английском «Этот товар уничтожила Россия». В супермаркетах Киева пустые полки

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