«Нужно было слушать Путина, а не птичий язык Зеленского» – майор ВСУ

Вадим Москаленко.  
09.08.2026 17:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1503
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Зеленский объявил свою «40-дневную операцию по принуждению России к миру» только чтобы понравиться западным хозяевам.

Об этом на канале «КШДУ» заявил экс-депутат Верховной рады, сооснователь Центра аэроразведки, майор ВСУ Игорь Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Зеленский объявил свою «40-дневную операцию по принуждению России к миру» только чтобы понравиться западным...

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«Я воспринимаю слова Зеленского о 40-дневной операции о принуждении России к миру… это попытка говорить с западными лидерами на их птичьем языке.

Птичий, потому что это попытка не называть вещи своими именами. Потому что прежде всего нам нужно военное поражение на поле боя. Но на Западе этого не понимают, для них это – всё равно что напрашиваться на неприятности», – рассуждал Луценко.

«Но к счастью, есть заявления Путина. Его нужно было слушать все эти годы – и до полномасштабки, и сейчас. Человек даёт чёткие сигналы, что не собирается останавливаться.

Значит, выход только один – лишить их возможности идти вперёд путём военного поражения. А истощение тыла – это военное поражение на фронте. Именно это нам нужно, это единственный путь», – призывал экс-депутат.

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English version :: Читать на английском «Нужно было слушать Путина, а не птичий язык Зеленского» – майор ВСУ

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