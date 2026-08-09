Зеленский объявил свою «40-дневную операцию по принуждению России к миру» только чтобы понравиться западным хозяевам.

Об этом на канале «КШДУ» заявил экс-депутат Верховной рады, сооснователь Центра аэроразведки, майор ВСУ Игорь Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я воспринимаю слова Зеленского о 40-дневной операции о принуждении России к миру… это попытка говорить с западными лидерами на их птичьем языке.

Птичий, потому что это попытка не называть вещи своими именами. Потому что прежде всего нам нужно военное поражение на поле боя. Но на Западе этого не понимают, для них это – всё равно что напрашиваться на неприятности», – рассуждал Луценко.