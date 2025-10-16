Разница в обмене воздушными ударами с Украиной составляет пятьдесят к одному – Басурин

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

По Украине успешно прилетает в 50 раз больше ракет и дальнобойных дронов, чем по России.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт, экс-спикер армии ДНР полковник Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если брать нормальных военных аналитиков, которые фиксирую происходящее, они фиксируют коэффициент 1:50. То есть, прилетает 50 наших ракет, и одна украинская. Или других средств доставки. Это о том, что украинская ПВО не справляется, потому что, во-первых, она уничтожается. Во-вторых, идёт изменение систем вооружения, и самое главное – это нехватка этих ПВО», – сказал Басурин.