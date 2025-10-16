Разница в обмене воздушными ударами с Украиной составляет пятьдесят к одному – Басурин
По Украине успешно прилетает в 50 раз больше ракет и дальнобойных дронов, чем по России.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт, экс-спикер армии ДНР полковник Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Если брать нормальных военных аналитиков, которые фиксирую происходящее, они фиксируют коэффициент 1:50. То есть, прилетает 50 наших ракет, и одна украинская. Или других средств доставки.
Это о том, что украинская ПВО не справляется, потому что, во-первых, она уничтожается. Во-вторых, идёт изменение систем вооружения, и самое главное – это нехватка этих ПВО», – сказал Басурин.
«Это то же самое, как американцы пообещали Украине продать ракеты, которых нет – в 26 году, может быть, начнётся производство, но мы вам их уже продаём. Они хорошо научились торговать, надо у них научиться.
Да, наши ПВО тоже не в состоянии закрыть всё, что-то проскальзывает. Но цифра 50:1 всё-таки о чём-то говорит», – подытожил он.
