России вовсе не нужны 10 тысяч танков для поражения Европы – австрийский полковник
За три с половиной года у России появилась возможность уничтожить европейские армии без применения крупных наземных сил.
Об этом в эфире телеканала «LCI» заявил полковник австрийской федеральной армии Маркус Рейснер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Россия имеет и строит системы вооружений, которые могут достичь целей в Европе за считанные минуты. Продолжительность полёта – до пяти минут. Русским для этого не нужны десять тысяч танков, но им нужно какое-то количество ракет средней дальности.
И то, что они у них есть, продемонстрировали с помощью «Орешника». Я уже и не говорю о межконтинентальных баллистических ракетах. И Россия продолжает наращивать эти возможности», – сказал Рейснер.
«Но Россия делает это не одна, у неё есть поддержка. На недавней конференции в Китае мы увидели, как с одной стороны Индия, а с другой стороны, Китай.
Это даёт возможность России продолжать эти усилия по модернизации в ущерб Европе, в соответствии со своим стратегическим планом», – добавил он.
