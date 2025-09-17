Российская ответка за НПЗ может очень не понравиться Западу

На Западе опасаются, что в ответ на подрывы НПЗ украинцами Россия может организовать энергетический кризис по всей Европе.

Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Bloomberg пишет, что атаки по российским топливным объектам не находят поддержки на Западе, могут обострить отношения Киева с союзниками. А Зеленский пригрозил ударами по порту Усть-Луга, где заправляются российские нефтяные танкеры», – попросил прокомментировать ведущий.

«Украина уже нанесла удары более чем по 20 российским НПЗ и хранилищам нефти, ущерб оценивается более чем 20 миллиардов долларов. Это провоцирует не только кризис внутри России, это бьёт по экспорту и контрактам с западными компаниями.

Запад ещё опасается, что в ответ Россия может пойти на диверсии. Помните, как Россия разбомбила реверс азербайджанского газа на Украину. Запад опасается, что в ответ на это начнут ломаться, взрываться газопроводы, ёмкости с нефтью где-нибудь на Западе», – сказал Бортник.

«И на Западе понимают, что у России и её союзников остаются инструменты создания кризисов в нефтепроизводящих регионах – Ближнем Востоке, Африке. А Китай и Индия будут обеспечены за счёт российских энергоносителей.

Поэтому это опасная игра, которая бьёт по глобальным финансовым интересам, и кое-кто на Западе будет недоволен», – добавил укро-политолог.

