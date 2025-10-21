Российские управляемые авиабомбы стали дальнобойнее и гораздо точнее – эксперт
ВКС России увеличивают количество, дальность и точность авиабомб, применяемых против украинских объектов.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил обозреватель Борис Рожин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Сейчас наши самолёты наносят удары, не входя в зону действия ПВО, что снижает потери в бортах и затрудняет для противника противодействие. Война – двигатель прогресса.
Мы буквально за считанные годы серьёзно прокачали нашу авиационную высокоточку. Даже по сравнению с Сирией, где мы много авиацию применяли, наша авиация сейчас серьезно повысила уровень высокоточных ударов.
Причем растет не только на количество, но и качество применяемых средств, и дальность, которая сейчас заявляется до 200 километров (для КАБ и ФАБ)», – сказал Рожин.
«Это чревато тем, что огромное количество инфраструктурных объектов противника, которые раньше по тем или иным причинам не попадали в пул целей, теперь становятся более чем доступными. Никакие сетки и бетонные укрытия не защитят трансформаторы.
Поэтому для противника это серьезная проблема, причем она будет только нарастать. Увеличивается количество применяемых авиабомб, плюс применение «Гераней» продолжит нарастать ближайшие месяцы.
ПВО у них уже не вывозит, они сами это признают», – добавил обозреватель.
