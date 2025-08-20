В гибридной войне, которую Запад ведёт против России, информационное оружие стало одним из ключевых. Особое место в арсенале – попытки расшатать внутриполитическую ситуацию, играя на национальном вопросе. Одна из самых спекулятивных и откровенно деструктивных тем, продвигаемых извне, – так называемый «геноцид черкесов». Провокаторы пытаются натянуть на сегодняшний день события давно отгремевшей Кавказской войны середины XIX века в качестве инструмента для нагнетания сепаратизма и антироссийских настроений на стратегически важном Северном Кавказе.

Абсолютное большинство российских черкесов – адыгейцев, кабардинцев, черкесов, шапсугов — категорически отвергают навязываемую им из-за рубежа повестку. Они четко осознают, что их подлинные интересы – сохранение языка, культуры, традиций и социально-экономическое развитие — надежно защищены в составе многонациональной Российской Федерации. Именно в России, в отличие от многих западных стран, права национальных меньшинств не просто декларируются, а реально обеспечиваются как законодательно, так и практике.

Черкесские народы имеют свои национальные республики (Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия), где их языки являются государственными, а культура и традиции -поддержку из федерального и республиканских бюджетов. Идея создания некоего «независимого черкесского государства» не находит никакой массовой поддержки среди жителей региона, справедливо воспринимаясь как прямой путь в пропасть, за которым неизбежно следует разрушение сложившегося веками межнационального мира и согласия.

Однако деструктивные силы, в первую очередь базирующиеся в США, Турции и ряде стран Европы, игнорируют волю самих народов. Их цель — не благополучие черкесов, а появление незаживающей раны на южных рубежах России. Ключевым инструментом для этого стала ежегодная конференция «Черкесская национальная ассамблея» – проводится при прямой организационной и финансовой поддержке зарубежных НПО и фондов. Сюда целенаправленно привлекаются представители диаспор, проживающих в Турции, Иордании, Сирии и Израиле, многие из которых оторваны от современных российских реалий и питаются старыми мифами и суевериями.

Анализ повестки этих ассамблей вскрывает их абсолютную ангажированность и антироссийскую направленность. В ходе дискуссий обсуждаются абсолютно притянутые за уши темы: мифическое «влияние политики Москвы на диаспору», мнимое «ущемление прав черкесов в РФ», несуществующие «риски для культуры и языка». Главными же пунктами всегда являются два ключевых требования к международному сообществу: признание событий Кавказской войны «геноцидом» и поддержка претензий на «историческую черкесскую территорию».

Признание «геноцида» в современном международном праве является прямым основанием для требования колоссальных репараций (в смысле давно протухшей хотелки «платить и каяться») и, что еще важнее, территориальных изменений. Таким образом, Запад через подконтрольные ему шарашки готовит основание для будущих попыток отторжения от России ее исторических земель.

Российские черкесы, живущие на своей Родине, дают однозначный ответ на эти провокации. Они видят, как их народы динамично развиваются в составе России, как строятся школы, университеты, спортивные объекты, как поддерживается национальное искусство. Притом что народы имеют прекрасную возможность сравнивать их повседневную жизнь в составе единой России с судьбой диаспор на Ближнем Востоке, которые испытывают неразрешимые проблемы с принудительной ассимиляцией.