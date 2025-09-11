Российские дроны принуждают Запад к переговорам – мнение

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После инцидента с залетевшими в Польшу якобы российскими дронами начались консультации между Россией и НАТО.

Об этом в эфире признанного в России иноагентом журналиста Александра Шелеста, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил покинувший страну киевский политолог Константин Бондаренко.

Ведущий заметил, что так и не смог достоверно разобраться, сколько и откуда дронов прилетело в Польшу, поинтересовавшись, какие будут последствия у этой истории.

«Неформально начались определенные консультации между Россией и НАТО. Сначала относительно того, чтобы каким-то образом сделать невозможным повторение подобных инцидентов», – сказал эксперт.

По его словам, есть реальное понимание, что именно этот технический переговорный процесс может «перерасти в нечто большое».

«Соответственно стороны могут вернуться к тому сценарию, который, в принципе, был актуален для декабря 2021 – января 2022 года. Помните переговоры между Россией и НАТО в Женеве, потом в Брюсселе. Эти переговоры сорвались, результатом чего стала война в Украине. Думаю, на Западе очень серьезно рассмотрели ситуацию и поняли: то, что произошло, может рассматриваться как предложение к переговорному процессу, даже если изначально эта акция такой не задумывалась», – полагает Бондаренко.

Напомним, что главной причиной начала СВО стало категорическое нежелание Киева (читай Запада) отказаться курса на вступление в НАТО.