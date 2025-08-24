Российские нефтяные воротилы косвенно помогают врагу
После обеда удалось потушить пожар на топливном терминале «Новатэк» в Ленинградской области, по которому утром ударили вражеские дроны. В питерском аэропорту «Пулково» были задержаны десятки рейсов из-за воздушной тревоги. Сообщается также о попытке атаки на НПЗ в Сызрани Самарской области. Несколько дней не могут потушить пожар на НПЗ в Новошахтинске.
Киевский диктатор Зеленский заявил сегодня, что «никто не сможет запретить» Украине удары по российским НПЗ – дескать, это справедливый ответ на российскую «декоммунизцию» электростанций Бандерштадта.
«Украина никогда больше в истории не будет принуждена к стыду, который русские называют «компромиссом», – прохрипел Зеленский.
Удары Украины преследуют цель вызвать недовольство населения, отмечает помогающий бойцам СВО волонтер Роман Алехин.
«Дефицит топлива из-за атак по НПЗ постепенно расползается по стране. Это прямое следствие войны дронов – и вызов для правительства».
Военный эксперт Владислав Шурыгин видит прямую вину российских олигархов.
«Происходящее с НПЗ является следствием грубейшего пренебрежения нефтяными воротилами требованиями обеспечения безопасности и бездействием Думы. Хозяева НПЗ, несмотря на то, что уже три года идёт война, и враг с каждым месяцем наращивает интенсивность и дальность своих воздушных ударов, практически ничего не сделали для создания эффективной ПВО своих стратегических объектов. Ни мощных систем РЭБ, ни групп перехватчиков с БПЛА и стрелков, ни аэростатных сетевых заграждений, ни защитных сеточных конструкций, как, например, это сделано в Москве. Фактически, НПЗ – идеальные цели, и враг этим пользуется».
Публицист Максим Калашников озвучивает претензии не только к олигархам:
«При этом СБУ и ГУР целы. Поразительная импотенция».
Военкор Александр Харченко обращает внимание, что ситуация может ещё ухудшиться.
«Администрация Трампа одобрила продажу Украине 3350 ракет ERAM. Эта новость становится особенно неприятной, когда узнаешь, что радиус их действия от 241 до 450 километров. С такой дальностью украинская авиация сможет пусками в районе Николаева дотянуться до Крымского моста.
«Союзник» Трамп в очередной раз использует свою «разводку». Ракеты начнут поставлять, но применять их будут только с согласия Вашингтона. Меч уже занесен, но удар зависит от нашего поведения. Так нас хотят принудить к покорности».
