После обеда удалось потушить пожар на топливном терминале «Новатэк» в Ленинградской области, по которому утром ударили вражеские дроны. В питерском аэропорту «Пулково» были задержаны десятки рейсов из-за воздушной тревоги. Сообщается также о попытке атаки на НПЗ в Сызрани Самарской области. Несколько дней не могут потушить пожар на НПЗ в Новошахтинске.

Киевский диктатор Зеленский заявил сегодня, что «никто не сможет запретить» Украине удары по российским НПЗ – дескать, это справедливый ответ на российскую «декоммунизцию» электростанций Бандерштадта.

«Украина никогда больше в истории не будет принуждена к стыду, который русские называют «компромиссом», – прохрипел Зеленский.

Удары Украины преследуют цель вызвать недовольство населения, отмечает помогающий бойцам СВО волонтер Роман Алехин.

«Дефицит топлива из-за атак по НПЗ постепенно расползается по стране. Это прямое следствие войны дронов – и вызов для правительства».

Военный эксперт Владислав Шурыгин видит прямую вину российских олигархов.

«Происходящее с НПЗ является следствием грубейшего пренебрежения нефтяными воротилами требованиями обеспечения безопасности и бездействием Думы. Хозяева НПЗ, несмотря на то, что уже три года идёт война, и враг с каждым месяцем наращивает интенсивность и дальность своих воздушных ударов, практически ничего не сделали для создания эффективной ПВО своих стратегических объектов. Ни мощных систем РЭБ, ни групп перехватчиков с БПЛА и стрелков, ни аэростатных сетевых заграждений, ни защитных сеточных конструкций, как, например, это сделано в Москве. Фактически, НПЗ – идеальные цели, и враг этим пользуется».

Публицист Максим Калашников озвучивает претензии не только к олигархам:

«При этом СБУ и ГУР целы. Поразительная импотенция».

Военкор Александр Харченко обращает внимание, что ситуация может ещё ухудшиться.