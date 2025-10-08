Российские спецслужбы помогли пресечь вооруженный переворот в Грузии – журналист

Анатолий Лапин.  
08.10.2025 16:42
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1015
 
Вооруженные силы, Грузия, Дзен, Майдан, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Спецслужбы, Украина


Грузия имеет неформальные каналы связи с Россией, но они не будут опубличены. В частности, российские спецслужбы помогли недавно разоблачить поставку оружия, которое грузинская оппозиция планировала использовать во время попытки госпереворота.

Об этом в эфире видеоблога RUSARM INFO заявил грузинский журналист Гулбаат Рцхиладзе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Грузия имеет неформальные каналы связи с Россией, но они не будут опубличены. В частности,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Там след ведет в Украину, это известно. Особыми деталями я не владею, хотя очень сильно я подозреваю и имею какие-то косвенные сведения о том, что раскрыли это дело благодаря помощи российских спецслужб.

Это конечно не будет разглашаться, что вот Россия нам помогла в этом, но это так», – заявил Рцхиладзе.

Журналист также считает, что Россия в целом довольна победой партии «Грузинская мечта» на местных выборах:

«В России, конечно, довольны, потому что там поверхностно смотрят на ситуацию в Грузии. В России сейчас занимаются денацификацией Украины, и на этом фоне и Грузия, и другие страны отходят на второй план. Главное, чтобы не было открытой, ярой русофобии со стороны грузинских властей, и это надо признать, нет этого.

И Грузия в чем-то сотрудничает по неформальным каналам с российским руководством, так что, ну, это логично, что в России довольны».

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить