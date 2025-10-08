Российские спецслужбы помогли пресечь вооруженный переворот в Грузии – журналист

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Грузия имеет неформальные каналы связи с Россией, но они не будут опубличены. В частности, российские спецслужбы помогли недавно разоблачить поставку оружия, которое грузинская оппозиция планировала использовать во время попытки госпереворота.

Об этом в эфире видеоблога RUSARM INFO заявил грузинский журналист Гулбаат Рцхиладзе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Там след ведет в Украину, это известно. Особыми деталями я не владею, хотя очень сильно я подозреваю и имею какие-то косвенные сведения о том, что раскрыли это дело благодаря помощи российских спецслужб. Это конечно не будет разглашаться, что вот Россия нам помогла в этом, но это так», – заявил Рцхиладзе.

Журналист также считает, что Россия в целом довольна победой партии «Грузинская мечта» на местных выборах: