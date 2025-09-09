Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вопреки заявлениям украинской пропаганды, российская армия не ведёт широкомасштабного наступления по всему фронту.

Об этом в интервью экс-спикеру армии ДНР Эдуарду Басурину заявил командир одного из подразделений российской армии, действующих на Запорожском направлении, Евгений Ивлев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нет, такого прямо наступления я не вижу. Это выдавливание противника из населённых пунктов. Да, оно вполне успешное, но говорить, что идёт широкомасштабное наступление с применением прямо всего – такого нет», – сказал Ивлев.

Он пояснил, что у ВСУ еще есть резервы, и в условиях ограниченной численности группировки ВС РФ стоит задача не только давить на противника, но еще и не пропустить прорыва российской обороны.