Россия едина и управляема, а в США хаос и раскол – Джон Хелмер

Россия не просто побеждает на поле боя, она демонстрирует управленческое превосходство над США.

Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил журналист австралийского происхождения Джон Хелмер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Сегодняшние военные операции показывают, что потери растут, а значит продвижение России на Запад продолжается . Сейчас для обеих сторон настал решающий момент», – сказал Хелмер.

Он подчеркнул, что у России преимущество не только перед Украиной, но и перед США.

«Сейчас российская сторона демонстрирует солидарность, коллективный консенсус. Президент Путин каждый день демонстрирует это, встречаясь с военными командирами, гражданским руководством и т.д.

Что касается США, то, как мы и говорили, там царит раскол, чистки идут в Пентагоне, Совете национальной безопасности, Госдепартаменте и разведывательных службах.

Это приводит к потере внутреннего контроля, к потере вертикали власти от президента до разведки и дипломатических служб. Так что вы можете легко увидеть либо хаос, либо раскол», – подытожил он.