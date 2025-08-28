Россия не захватывает Украину, а лишает ее солдат и техники – Джонсон
Россия никогда не ставила себе целью захватить территорию Украины к какому-то сроку – ее задача, о которой не раз говорилось, – это демилитаризация страны.
Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Типичная критика Джека Кейна, Бена Ходжеса и всех этих генералов в том, что они говорят, что продвижение русских идет медленно, потому что они не захватили много территории. Ну, это было бы справедливо, если бы Россия сказала: «Знаете, что, нам нужно захватить 100% украинской территории к 2025 году», но они никогда этого не говорили. Они с самого начала говорили, что мы собираемся демилитаризировать Украину.
Ну, один из способов демилитаризации – это убивать их солдат, взрывать их танки, их бронетранспортеры, уничтожать их авиацию, все, что осталось от ВВС. И именно это Россия и делает. И да, одна из причин медленного продвижения в том, что Россия предпочитает использовать беспилотники, бомбы, артиллерию. Они не собираются посылать своих солдат в атаку, на самом деле, они изменили тактику до такой степени, что как только они ослабят оборону, они пошлют туда 4-6 человек на мотоциклах. А потом быстро захватят позиции», – заявил Джонсон.
