Россия захватит Прибалтику за три дня, и НАТО не поможет – Кривонос

Вадим Москаленко.  
01.10.2025 21:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 975
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Российская армия может захватить Прибалтику менее чем за неделю, и остальные члены НАТО ничего не смогут с этим поделать.

Об этом на канале «НТА» заявил генерал ВСУ, бывший замкомандующего сил ССО и экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия может захватить Прибалтику менее чем за неделю, и остальные члены НАТО ничего...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Путин рассматривает вариант захвата стран Прибалтики за 3-5 суток. И нужно учитывать, что серьёзная пятая колонна, которая есть в двух странах из трёх, может помощь им этого достичь. Это как раз провал национальной политики со стороны политического руководства этих стран.

И проблема в том, что готовность первого эшелона НАТО к активным боевым действиям – 38-45 суток. Так скажите, кто придёт на помощь?

А за этот месяц россияне успеют разрулить и подать в информационное пространство определённые вещи, используя старый алгоритм защиты русскоязычного населения», – рассуждал Кривонос.

«Как показывает опыт предыдущих лет, другие страны всегда будут жертвовать более маленькими в пользу собственной безопасности, и все договора могут оказаться пшиком. Ведь даже в пятой статье устава НАТО не написано, что все должны воевать», – добавил укро-генерал.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить