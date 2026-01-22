СБУ схватила мужика за фото места удара «Орешником» и объявила его агентом ГРУ
СБУ задержала во Львове 22-летнего безработного, утверждая, будто бы он по заданию Главного управления разведки Минобороны России делал обход места удара ракетой «Орешник» и фотографировал последствия.
Собранные сведения задержанный якобы передавал 64-летнему жителю Мукачево (Закарпатье), который, в свою очередь, переправлял данные в Россию. Теперь обоих обвиняют в госизмене, что предполагает длительные тюремные сроки и конфискацию имущества.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
В сообщении СБУ утверждается, что данные о последствиях удара были нужны русским не только для «использования в информационно-психологических операциях», но и для «планирования новых ударов по региону».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: