Шок польской дипломатки: Кружевные трусики хотят только 30% жителей Сербии

Елена Острякова.  
01.07.2026 13:13
  (Мск) , Москва
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Балканы, Дзен, ЕС, Косово, Политика, Польша, Россия, Сербия


ЕС пытается хитростью заставить Сербию хотя бы частично признать криминальный сепаратистский анклав Косово.

Об этом бывший посол Польши в Совете Европы Урсула Гачек рассказала в интервью TVP World, передает корреспондент «ПолитНавиг»тора».

ЕС пытается хитростью заставить Сербию хотя бы частично признать криминальный сепаратистский анклав Косово. Об...

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«Что мудро, в отношении Косово ЕС не требует от Сербии отказа от своих претензий на эту территорию. Это прописано в сербской конституции.

Тем не менее, они уже много лет оказывают давление на Сербию, чтобы она позволила Косово функционировать. Например, присоединиться к некоторым международным организациям. Всегда, когда Косово пытается это сделать, Сербия всегда блокирует это», – сказала Гачек.

Она посетовала, что ЕС трудно давить на Сербию, потому что ее народ не стремится в Евросоюз.

«Я не думаю, что Косово является главной проблемой для ЕС. Одна из главных проблем – очень тесная связь Белграда с Москвой. Согласно последнему опросу только 31% поддерживает вступление в ЕС. И изменить это невозможно при нынешнем руководстве. Они очень успешно отговаривают людей от поиска западных ориентиров», – сказала Гачек.

Для сравнения польская дипломатка привела Албанию, где 90% населения хочет в ЕС.

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English version :: Читать на английском Шок польской дипломатки: Кружевные трусики хотят только 30% жителей Сербии

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