Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Бригадный генерал Александр Тарнавский, который в начале лета ушел с должности командира оперативно-тактической группировки ВСУ «Донецк» и командира 9-го армейского корпуса, возвращается на должность главы корпуса.

Об этом, ссылаясь на свои источники в ВСУ, сообщает антироссийское пропагандистское издание «Украинская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По официальной информации, Тарнавского уволили по состоянию здоровья, а на деле – после того, как ВС РФ зашли в Днепропетровскую область, где и продолжают развивать наступление, занимая новые населенные пункты.

«Тарнавский наиболее известен как командующий ОСУВ «Таврия» во времена тяжелого и, к сожалению, неудачного наступления Сил обороны на Мелитопольском направлении летом 2023-го. Тогда украинская армия, атакуя на заблаговременно анонсированном направлении со слабой разведкой и планированием, потратила на прорыв первой линии вражеской обороны в районе Работино долгих три месяца. А через год Работино вернулось под контроль врага», – пишет «УП».

Более детально о «достижениях» Тарнавского поведал украинский военный журналист, волонтер ВСУ и оголтелый русофоб Богдан Мирошников.