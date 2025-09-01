Скандальные подробности убийства Парубия: спикера со справкой готовили на смену Зеленскому

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинская власть причастна к убийству экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем видеоблоге заявил глава выступающего в защиту малого бизнеса движения SaveФОП Сергей Доротич, покинувший Украину, спасаясь от уголовного преследования.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он отмечает, что Парубий просил у государства охрану, которую ему так и не предоставили (очевидно, как представителю конкурирующего лагеря порошенковцев).

«Однопартийцы говорят, что было соответствующее письменное представление, а Зеленский отказал в государственной охране, когда Гордона, Стерненко и всех других приспешников, сексотов охраняет СБУ. Позор сегодняшней фактически диктатуре. Позор Владимиру Зеленскому», – сказал Доротич, сам в прошлом майданщик.

При этом он подчеркнул, что не является сторонником Парубия, но говорит, что речь идет о принципах.

«И теперь я утверждаю, что власть умышленно совершала такие действия, чтобы Парубий был убит. И это, скорее всего, запугивание любой оппозиции, потому что Парубия, как я уже говорил, рассматривали на должность главы Верховной рады. Рассматривали вариант замены Стефанчука и взятие власти в руки парламента», – утверждает Доротич.

Он напомнил, что Зеленский потерял легитимность, пересидев на своей должности, а по конституции его полномочия должны перейти главе парламента.