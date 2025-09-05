Истёк срок ультиматума Трампа, и ничего не произошло. Ни новых санкций, ни даже дополнительных условий не наблюдалось. Единственное, что произошло – ещё немного просел рейтинг Дональда Фредовича, ведь это была его очередная угроза в пустоту. Впрочем, об этом в России говорили с самого начала и предполагали, что ничем особенным ультиматум Трампа не закончится.

Об этом в авторской колонке напоминает Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

50-дневный ультиматум истёк именно на годовщину завершения Второй мировой войны, которую Путин отметил в Китае вместе с Си Цзиньпином. Для США это недопустимое сближение Пекина и Москвы. Ультиматум должен был стать определённым посланием: или Россия отдаляется от КНР и не участвует в мероприятии, или будут введены пошлины 500%.

Однако, как видим, мероприятие состоялось, а Россия и Китай сблизились, подписав более двадцати совместных документов в космической, атомной, нефтегазовой, цифровой, здравоохранительной, банковской и иных сферах, вплоть до образовательных. Кроме того, Россия и Китай подписали меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири-2», введён безвизовый режим.

Это и был ответ на ультиматум Трампа. Более того, к ответу подключилась Индия, на что Трамп ответил обвинением в заговоре.

«Пожалуйста, передайте мои самые тёплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы замышляете заговор против США», – написал Трамп.

То есть, «жёсткие» пошлины превратились в «тёплые» слова?