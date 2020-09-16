Снимок «очнувшегося» Навального смутил экспертов

16.09.2020, Москва, Олег Кравцов

Российский блогер Алексей Навальный, якобы отравленный боевым веществом «Новичок», на удивление быстро идет на поправку.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствует фото Навального с супругой и двумя детьми в немецкой больницы «Шарите», опубликованное блогером в соцсети.

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«Я все еще ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Рекомендую», – написал Навальный под снимком.

Правда, экспертов эта фотография смутила, поскольку блогер явно не походил на человека, жизнь которого была в смертельной опасности.

Так, своими сомнениями по этому поводу поделился главный редактор немецкого интернет-журнала World Economy Александр Сосновский, мнение которого приводит «Комсомольская правда».

«Первое: подушка и белье в идеальном состоянии, похоже, на кровати не лежали. Второе: аппараты за спиной в нерабочем состоянии. Третье: у Навального видна повязка на руке, но нет никаких следов в области подключичной артерии. Четвертое: нет никаких следов в области шеи, указывающих на оперативное вмешательство. Пятое: у него вымыты волосы, вид похудевшего, но все же не изможденного комой пациента, которого могли кормить только искусственным путем», – отметил эксперт.

«Когда он реально пришел в себя – это должно быть зафиксировано в истории болезни, надо потребовать выписку из нее. Фото действительно сделано в палате Навального? Или это постановка? Ответы реально помогут разобраться в деле Навального. Он сам и его семья, если скрывать нечего, могут дать ответы», – резюмировал Сосновский.

Напомним, что российский блогер Алексей Навальный попал в больницу 20 августа. Ему стало плохо прямо на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву, из-за чего судно пришлось экстренно посадить в аэропорту Омска.

Спустя пару дней Навального отправили частным бортом в немецкую клинику Charitе, где местные врачи оперативно диагностировали у него отравление. Позже врачи заявили, что блогер был отравлен боевым веществом «Новичок», но предоставить российской стороне доказательства отказались.