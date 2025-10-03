«Солдаты НАТО разбегутся при первом штурме русских» – азовец

Вадим Москаленко.  
03.10.2025 15:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 19
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Страны НАТО слишком слабы, чтобы давать Украине какие-то «гарантии безопасности».  Об этом на канале «ТСН» заявил боевик запрещённого в РФ нацистского формирования «Азов» Андрей Грибонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам не помогут ни НАТО, ни США. Русские уже научены воевать. Они, как и мы, воюют уже 11 лет, они учатся на нас.

НАТО нам не даст гарантий безопасности, она молчит уже 11 лет. Кто эти гарантии может нам дать? Только мы, украинский воин, который придёт, доминируя, заберёт свою землю назад. И когда украинский солдат встанет на границе с Россией в Донецкой области, и в Севастополе, тогда будут гарантии», – сказал Грибонос.

«Я не вижу никакой армии, которая смогла бы дать гарантии, что если Россия нападёт, они не убегут. За что воевать американскому солдату на украинской земле?

Пришлют их, скажут охранять, так при первых нормальных штурмах они убегут, и мы снова останемся один-на-один со страной-агрессором?» – добавил нацик.

