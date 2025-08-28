Советник Зеленского смешит Африку и Латинскую Америку «русской угрозой»

Нынешнее украинское руководство ни за что не признает Крым и другие новые регионы России, а вместо этого продолжит разжигать русофобию по всему миру.

Об этом на форуме экспертов «Крымской платформы» заявил дипломатический советник Зеленского Игорь Жовква, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Очень важно, что все мы на своём уровне отстаиваем мысль, что Крым был, есть и будет Украиной. Мы не примем никаких попыток легитимизировать, или де-юре признать Крым.

Мы должны это повторять раз за разом, год за годом, представителям международного сообщества», – сказал он.

«Нам нужно расширять количество участников Крымской платформы за счёт разных регионов мира, не только Европы и США. Привлекать Латинскую Америку, Азию, Африку.

Украина укрепляет своё дипломатическое присутствие в этих регионах. И хотелось бы, чтобы там нас услышали: им только кажется, что Крым где-то далеко. Так же и нам казалось в 2014 году. Но мы видим, что из Крыма выросла ужасная российская агрессия.

Ни на одном континенте мира нет страны, которая тем или иным образом не ощутила влияние российской агрессии.

Кто-то сталкивается с экономическими последствиями, кто-то вынужден вводить санкции, которые также влияют на экономики этих стран. Но сейчас мы говорим о необходимости вторичных санкций», – добавил укро-дипломат.

