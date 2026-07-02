Теракт в Монако совершил бывший ВСУшник

Анатолий Лапин.  
02.07.2026 12:51
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политические убийства, Украина


Исполнителем теракта в Монако – покушения на олигарха Вадима Ермолаева, владельца криминальных call-центров, – стал бывший военнослужащий ВСУ.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил бежавший из Украины нацист, бывший боевик запрещенного в РФ террористического «Азова» Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Исполнителем теракта в Монако – покушения на олигарха Вадима Ермолаева, владельца криминальных call-центров, –...

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По словам Мосийчука, покушение на Ермолаева – это первая ласточка, впереди еще сотни тысяч заказных убийств, совершенных с помощью дронов.

«Если кто-то скажет о «русском следе», можно плевать в морду сразу. След, что ни на есть, украинский, связанный с call-центрами. След, связанный с крышеванием call-центров силовиками украинскими. Исполнялось это наглыми, беспринципными, беспонятийными людьми, бывшими военными с фронта – многие такие приходят.

Но тут главное не то, кто исполнял. Циник исполнял — это одно. Циник и приказ отдавал. И беспонятийный человек отдавал приказ.

Тут стоит задуматься над тем, что это первый такой звоночек. А впереди у нас ещё, наверное, сотни тысяч смертей, заказных убийств с помощью дронов и других вещей», – заявил Мосийчук.

Французская газета «Фигаро» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах отмечала, что покушение на Ермолаева могла организовать СБУ.

При этом, ранее появилась информация, что с Ермолаевым могли попытаться свести счеты из-за его финансирования главного политического конкурента диктатора Владимира Зеленского, экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.

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