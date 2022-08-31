Террор Крыма закончится с переходом очередного украинского облцентра под контроль ВС РФ – Селиванов
Украина перестанет терроризировать жителей Крыма, когда союзные войска займут очередной крупный населенный пункт на ее территории.
Об этом в эфире интернет-канала «Звезда» заявил бывший советник министра обороны Украины Алексей Селиванов, возглавлявший также силы правопорядка в Энергодаре после занятия региона российскими войсками, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам Селиванова, в этом случае украинские спецслужбы и иные силовые ведомства будут заняты другими проблемами, и им будет не до Крыма.
«Это все будет связано исключительно с нашими успехами, с успехами освобождения. «Контр-отступление» их на юге – это, конечно, наш успех, но мы эти успехи недостаточно активно пиарим. Когда наши войска войдут еще в несколько областных центров, то, соответственно, все вопли о Крыме прекратятся, и украинским пропагандистам спустят какую-то новую методичку.
Может быть, они используют какие-то новые, совершенно бесовские методы террора вплоть до подрыва объектов химического производства, как они это уже делают и не только делали в Запорожье – делали это в Лисичанске, Северодонецке и Рубежном, где обстреливали и взрывали емкости с азотом, с аммиаком и так далее.
Скорее всего, они тогда переместят свое внимание с Крыма, который пока что еще не очень далеко от Днепра, переместят куда-нибудь поближе, в те места, которые мы будем освобождать, и будут кошмарить уже не жителей Запорожской области, Луганской, Донецкой народных республик, а будут кошмарить уже жителей Кировоградской, Харьковской и других областей», – заключил Селиванов.
Спасибо!
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