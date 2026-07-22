Иноагент Латынина: «Украина – боевой цифровой аватар Европы в войне с Россией»

Прокси-война, которую Европа на Украине ведёт с Россией, ассиметрична – поскольку она может наносить удары по российскому тылу.

Об этом на канале иноагента Александра Шелеста заявила беглая российская журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Война России и Европы уже идёт, и это прокси-война, которая ведётся на территории Украины. Сейчас именно Европа поддерживает Украину, и это ассиметричная война, потому что Россия не будет бить, понятное дело, по Европе, сколько бы там фабрик по производству дронов ни существовало.

И это делает войну абсолютно трагичной и безвыходной для Украины, потому что Украина выступает в качестве такого цифрового аватара. Европа играет в «Страйк» на компьютере, и нарисованный персонаж, то есть Украина гибнет, а ты-то человек», – сказала Латынина.