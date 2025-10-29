Трамп требует: Выборы на Украине должны пройти без Зеленского

Дональд Трамп считает, что присутствие на украинских выборах просроченного Зеленского приведёт ко второму туру. Именно тогда «ударит Путин», воспользовавшись неразберихой и полным безвластием.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил воевавший в ВСУ экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он прокомментировал статью в «NYT» о том, что ракеты и дроны на Украине производит «бывшее кастинг-агентство Fire Point». Таковым, по данным издания, был ещё в феврале 22 года ныне один из крупнейших подрядчиков ВСУ. «Fire Point» производит дальнобойные беспилотники и распиаренную ракету «Фламинго».

«Это красная карточка Зеленскому. Проект «Fire Point», «Фламинго» – это президентский проект, это не какой-то там Миндич или «95 квартал». Это личный проект Зеленского, на котором он в такие сложные времена, обманывая людей, заработал очередную порцию нелегальных денег.

Мне известно, что во время последнего визита Зеленского у него была очень тяжёлая дискуссия с ТрампомТрамп ему чётко объяснил: дружище, на Украине должны быть президентские выборы, ты на эти выборы не идёшь.

Потому что, если будет ситуация, что вместо одного тура будет два, Путин ударит как раз в это межтурье. И Украина будет в двойном хаосе. На этот момент уже с  мега нелегитимным президентом, сорванным избирательным процессом и без адекватного руководства во главе государства. Поэтому ты на выборы не идёшь и снимаешь свою кандидатуру заранее», – рассказал экс-министр.

Зеленский же в своей манере сделал вид, что это трудности перевода, и решил взять паузу – вдруг передумают.

«Трамп, которому все эти игры надоели, просто вежливо ему напомнил через эту публикацию, что будет с ним, если он не будет идти в контексте геополитических взглядов Вашингтона. Что должны быть выборы, его на этих выборах быть не должно», – объяснил Омелян.

