Трезвый взгляд из Киева: Россия не собирается лезть в могилу, которую ей копают США

Игорь Шкапа.  
01.09.2025 13:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 750
 
Дзен, Китай, Политика, Россия, США


Столкновение Китая и США уже неизбежно. И России невыгодно поражение Китая, поэтому Москва не пойдет на сближение с Вашингтоном.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в видеоблоге киевской журналистки Натальи Влащенко заявил украинский экономист, экс-советник главы Ассоциации украинских банков Алексей Кущ.

Столкновение Китая и США уже неизбежно. И России невыгодно поражение Китая, поэтому Москва не...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Китай не доверяет США, США не доверяют Китаю, между Россией и США тоже отношения достаточно такие… ну, никто никому не доверяет. Более того, все прекрасно понимают, что финал противостояния в этом треугольнике уже предрешен. То есть, США вынуждены будут столкнуться с Китаем», – говорит эксперт.

По его мнению, Россия понимает, что из этого конфликта Китай в случае своего поражения выйдет со сменой элит и переориентацией на Запад.

«Китай из союзника превратится в колоссальную опасность на Дальнем Востоке. Вот поэтому Россия, естественно, в этом процессе помогать Америке не будет, потому что это фактически выкопать себе своими же руками геополитическую могилу. Поэтому нет никаких здесь особых точек для такого серьёзного сближения [России и США].

И при этом существуют долгосрочные предпосылки для сближения Китая и России. Поэтому на этом третьем акте трагедии геополитической сближение России и Китая будет являться одним из основных событий на евразийском пространстве, которые будут предопределять очень многие процессы», – считает Кущ.

Метки: , , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить