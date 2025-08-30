У нациста не было шансов: в Парубия выстрелили восемь раз
Киллер произвел восемь выстрелов в ликвидированного сегодня во Львове нациста Андрея Парубия. Такие данные со ссылкой на источники в полиции сообщил львовский журналист Виталий Глагола.
Он опубликовал фото водительского удостоверения Парубия, которое оказалось при нем на месте гибели.
Киллером был курьер службы Glovo на электрическом велосипеде. Он спрятал пистолет в сумку. Свое лицо он скрывал черным шлемом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Генпрокурор и глава МВД уже явились с докладом и пообещали Зеленскому найти стрелявшего.
Сексот СБУ (участвовал в допросах участников Русской весны) тележурналист Андрей Цаплиенко сразу же обвинил в ликвидации Парубия Россию.
«Понятно, что россияне продолжают брутальные попытки деморализовать украинское общество через охоту на знаковые личности и символичные фигуры».
«Где была госохрана экс-спикера Верховной рады? Что делала контрразведка?» – верещит политолог Тарас Березовец – бывший крымчанин, ныне обслуживающий нацистов в Киеве.
