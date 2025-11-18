У России есть только один способ борьбы с многовекторностью соседей – Васильев
Чтобы вернуть постсоветские страны в фарватер своей политики, России нужно сначала определиться со своими внешнеполитическими ориентирами.
Об этом на канале «Красная линия» заявил американист Владимир Васильев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Англичане с ногами лезут в Центральную и Среднюю Азию. Они это делали с XIX века, но потом Советский Союз с помощью национальной политики и военной силы – выгнал там всех, и этот регион был под нашим полным контролем. Но сейчас, к сожалению, возможности у нас не те, англичане там опять активизировались. Что нам с этим делать?», – спросил ведущий.
«Политика в данном случае – искусство возможного. И, может быть, мы и дальше будем сталкиваться с такой ситуацией, когда иногда имеет место подъём этих отношений, иногда их охлаждение. Так устроен современный мир.
Наша официальная позиция, с чем выступает дипломатия – что мир должен быть полицентричным. В этом плане, российская политика многовекторная. Мы и с Китаем, мы и с Индией, и за хорошее отношение с США и Западом.
Тогда вопрос – а почему эту же концепцию не могут воспринять Казахстан, Узбекистан и остальные страны?», – сказал Васильев.
Он подчеркнул, что для изменения ситуации Россия должна становиться более привлекательной для своих соседей.
«И возникает вопрос – а почему, раз мир биполярен, наши союзники или страны, которые на нас ориентированы, должны идти в хвосте нашей политики? В этом я вижу основную проблему.
Вот когда мы найдем какую-то другую концепцию, которую мы можем пропагандировать и на которой можем настаивать, чтобы другие страны тоже ее восприняли, тогда мы можем сказать, вы согласились с нашим базовым представлением о мироустройстве и правилами», – резюмировал эксперт, не уточнив, как быть, если на территориях соседей Запад снова начнет строить анти-Россию.
