У России есть военная мощь, чтобы заставить нас пойти на уступки – американский военный

Анатолий Лапин.  
28.08.2025 11:41
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1723
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


У России нет необходимости идти на уступки по Украине, более того, она обладает достаточной военной мощью, чтобы заставить сделать это своих противников.

Об этом отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил в интервью ютуб-каналу Deep Dive, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У России нет необходимости идти на уступки по Украине, более того, она обладает достаточной...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Владимир Путин хорошо осведомлен о ситуации на поле боя и считает, что его сторона побеждает. И причина, по которой у Украины сейчас такие проблемы, в том, что у них недостаточно войск. Дело даже не в том, сколько у них ракет для ПВО, артиллерийских снарядов, беспилотников, потому что у России преимущество во всех этих категориях. Но Украина продолжает терять людей каждый месяц, и у них не хватает сил, чтобы закрыть эти бреши. А у России войск предостаточно, в этом и проблема.

Украина и Запад пытаются заставить Россию пойти на уступки, но у России нет необходимости идти на уступки. И пока Запад не придет к такому выводу, Россия будет продолжать воевать, пока не получит устраивающее их мирное соглашение, и это реальная проблема. Мы не хотим давать им то, что они хотят, но у них есть военная мощь, чтобы заставить нас пойти на уступки», – заявил Дэвис.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить