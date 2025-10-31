У Запада проблема: нет желающих стать новой Украиной

Максим Столяров.  
31.10.2025 19:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 623
 
Вооруженные силы, Денацификация, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Страны западного блока не заинтересованы в прекращении войны на Украине, потому что ей на замену придётся искать другую анти-Россию.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На данном этапе Запад ни к какому компромиссу не готов, и никакие новые виды вооружения или победы – не могут заставить его согласиться признать своё поражение.

Выведение Украины из кризиса принципиально важно тем, что исчезает пространство военного столкновения двух системных противоречий. Украина является пространством войны. Если мы Украину вынимаем, то пространство войны исчезает», – сказал Ищенко.

«Сейчас Запад пытается найти им на замену новое пространство войны. Пытается путём провокаций организовать такое на Балтике, на Чёрном море, ещё где-то.

Но пока не получается, потому что желающих стать новой Украиной нет. «Воевать с Россией» – много, а вот желающих стать новой Украиной пока нет. И пока такие желающие не нашлись, убирая пространство войны, мы несколько понижаем остроту кризиса», – добавил он.

