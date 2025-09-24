У Зеленского ждут оружие для ударов по России от переобувшегося Трампа

Анатолий Лапин.  
24.09.2025 12:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 566
 
Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Россия, Украина


После антироссийских речей президента США Дональда Трампа Киев ждет от него увеличения поставок оружия и снятия ограничений на удары по РФ. Об этом в эфире телеканала DW заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я перефразирую Хемингуэя: «Здравствуй, оружие». То есть мы ждем оружие, много оружия, оружие определенных форматов. Вот это все юридически должно уже уйти в небытие – бить по территории России, не бить по территории…

Противоракеты и противоракетные системы. Очевидно, накануне нового зимнего сезона, в котором Россия опять начнет увеличивать объемы ударов и по критике, и по энергетике, и по гражданскому населению, соответственно, противоракетной обороны должно быть больше.

Дальше – ракеты разных форматов, разной дальнобойности, малой и средней дальности для того, чтобы можно было окончательно разрушать все, что там в России: химия, нефтепереработка, военка, двойного назначения предприятия.

Они в основном в европейской части как раз и расположены, и все это можно спокойно уничтожать, если у вас дальнобойность порядка полутора-двух тысяч километров… Надеюсь, что, если Трамп говорит об этом, что главный итог, главный результат, кроме эмоциональных оценок, это то, что он готов будет продавать гораздо больше оружия европейским странам, то есть ЕС или через НАТО и так далее – все это должно быть на поле боя», – заявил Подоляк.

Метки: ,

