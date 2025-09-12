Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине нечем выплачивать обещанные компенсации родственникам погибших на фронте.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в беседе с журналистом Виталием Диким заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.

Ведущий напомнил, что недавно на Украине решили растянуть процесс выплаты 15 миллионов гривен с полутора до трех лет.

«Очевидно, что эта сумма была обозначена в тот момент, когда все считали, что месяц-два, и всё закончится, и дело ограничится двумя-тремя десятками тысячами погибших, 30 тысячами, о которых говорил Зеленский. Но сегодня уже речь пошла о сотнях тысяч», – сказал эксперт.

По его словам, несмотря на заявления медийной обслуги режима, на фронте гибнет до 200 человек в день.