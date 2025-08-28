Украина в любом случае отдаст территорию России – Бондаренко
На грядущей встрече в США, которая состоится уже завтра, представители Украины и России при посредничестве госсекретаря США Марко Рубио будут обсуждать размеры территории, которая отойдет РФ.
Об этом в эфире признанного РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил покинувший Украину известный политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Они (представители Украины – авт.) не за хорошим едут. Дело в том, что по результатам вашингтонского совещания создана группа, в которую входит Марко Рубио, который выступает в роли посредника, Юрий Ушаков от Российской Федерации и Андрей Ермак от Украины. Эта группа уже начала консультацию…
Вот именно детальные вопросы – где должна проходить линия демаркации, где должна линия разграничения проходить, которая станет позже государственной границей, каковы условия, гарантии безопасности для Украины, то есть все эти технические эти моменты будут обсуждаться именно в Нью-Йорке… В любом случае хоть так, хоть эдак, но все равно мы территории отдаем. Тут вопрос, только сколько этих территорий – останутся ли в Украине, например, Краматорск, Славянск или же тоже уйдут в Россию», – заявил Бондаренко.
