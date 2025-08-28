Украина в любом случае отдаст территорию России – Бондаренко

Анатолий Лапин.  
28.08.2025 11:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 516
 
Дзен


На грядущей встрече в США, которая состоится уже завтра, представители Украины и России при посредничестве госсекретаря США Марко Рубио будут обсуждать размеры территории, которая отойдет РФ.

Об этом в эфире признанного РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил покинувший Украину известный политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На грядущей встрече в США, которая состоится уже завтра, представители Украины и России при...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Они (представители Украины – авт.) не за хорошим едут. Дело в том, что по результатам вашингтонского совещания создана группа, в которую входит Марко Рубио, который выступает в роли посредника, Юрий Ушаков от Российской Федерации и Андрей Ермак от Украины. Эта группа уже начала консультацию…

Вот именно детальные вопросы – где должна проходить линия демаркации, где должна линия разграничения проходить, которая станет позже государственной границей, каковы условия, гарантии безопасности для Украины, то есть все эти технические эти моменты будут обсуждаться именно в Нью-Йорке… В любом случае хоть так, хоть эдак, но все равно мы территории отдаем. Тут вопрос, только сколько этих территорий – останутся ли в Украине, например, Краматорск, Славянск или же тоже уйдут в Россию», – заявил Бондаренко.

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить