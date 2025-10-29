Украинцы будут нацменьшинством в своей стране – философ Дацюк

Украинцы больше не будут доминирующим этносом – даже на Западной Украине.

Об этом в беседе с журналистом Виталием Диким заявил киевский политический философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украинцы вернутся в Украину? Нет, демографическая катастрофа неминуема. Война закончится в Украине, большинство будет говорить на украинском? Нет, не будет. На русском, китайском, турецком, польском будут. Украинцы будут представлять собой меньшинство хотя бы в Центральной, по большому счёту, даже и в Западной Украине.

Или война закончится, и Украине дадут там деньги на восстановление? Нет, не дадут. Немного дадут, но потом мировой кризис не даст этого делать. И мы очень долго будем жить в разрухе», – заключил Дацюк.