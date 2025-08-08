Украинцы поставили на поток нелегальный завоз африканцев и азиатов в Польшу

Михаил Рябов.  
08.08.2025 16:48
  (Мск) , Москва
Просмотров: 601
 
Дзен, Криминал, Миграция, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Украина


Переехавшие на льготных условиях в Польшу украинцы открывают фирмы, которые занимаются завозом нелегальных мигрантов.

С такими обвинениями выступил один из лидеров польской партии «Конфедерация» Павел Сидек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Переехавшие на льготных условиях в Польшу украинцы открывают фирмы, которые занимаются завозом нелегальных мигрантов....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

В качестве примера он приводит агентство Human Power Service, основанное выходцами с Украины Эрнестом Кучеренко и Дмитрием Минаевым. Услуги фирмы, ранее получавшей дотации от польских властей, в «Тик-ток» рекламирует темнокожий мужчина, призывающий соплеменников переезжать в Польшу.

Украинка Стефания Федорив также рекламирует услуги рекрутинга рабочих – в основном из африканских и азиатских стран.

Еще одна фирма Migrant Expert, занимающаяся легализацией пребывания приезжих из Азии и Африки, принадлежит украинскому коммерсанту Юрию Хулетсу, также владеющему несколькими ресторанами во Вроцлаве.

Польский политик указывает на статистику – более 80% мигрантов работают в Польше нелегально. Данные, опубликованные на сайте партии, вызвали возмущение комментаторов.

«Мы дали им палец, теперь уже без стеснения они требуют больше, больше, больше… Все те украинцы, которые занимаются такой деятельностью, должны быть арестованы и заключены в тюрьму, возможно, отправлены обратно на Украину с запретом на въезд в Польшу», – пишут поляки.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить