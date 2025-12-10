Лавров: У России готовы ответы на конфискацию активов и размещение на Украине военных НАТО

Россия готова дать адекватный военный ответ на любые агрессивные поползновения со стороны стран-членов НАТО.

Об этом на заседании в Совете Федерации заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы ценим стремление президента Трампа к диалогу, к преодолению конфликта на Украине политико-дипломатическим путем. Главное – есть принципиальное понимание о том, что устойчивое урегулирование невозможно без искоренения первопричин кризиса. Первопричины хорошо известны, о них неоднократно говорил президент Путин.

Несмотря на необходимость признать реалий, откровенно деструктивную позицию по украинскому вопросу занимают Лондон, руководство Еврокомиссии в Брюсселе, большинство стран-членов НАТО и Евросоюза.

Инвестировав весь свой какой-никакой политический капитал в войну с Россией руками и телами украинских граждан, они по-прежнему в безнадежной политической слепоте тешат себя иллюзией так или иначе победить нашу страну.

Как подчеркивал президент, мы не собираемся воевать с Европой, у нас и мыслей таких нет», – сказал Лавров.