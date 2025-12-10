Во всём мире ускоряется процесс отказа от доллара – Лавров похвалил Трампа с трибуны Совфеда

Максим Столяров.  
10.12.2025 21:32
  (Мск) , Москва
Просмотров: 198
 
Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина, Финансы


Не только в рамках БРИКС, но и во всём мире ускоряются тенденции к отказу от использования доллара и евро.

Об этом на заседании в Совете Федерации заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мир необратимо становится многополярным, и бессмысленно пытаться тормозить этот объективный исторический процесс. Мы давно об этом говорим, а теперь с нами солидаризируется все больше и больше участников международных отношений.

Озарение приходит и к некоторым западным элитам, кто воспринимал многополярность как угрозу своему нынешнему привилегированному положению», – сказал Лавров.

«Но все слышали, как президент Трамп обвинял своего предшественника Байдена в том, что тот подорвал веру в доллар и подтолкнул БРИКС к поиску альтернативных платежных платформ. Этот процесс, метко подмеченный нынешним президентом США, сейчас ускоряется – и не только в рамках БРИКС.

Процесс страхования от диктата тех, кто печатает доллары и евро, в мировой экономике уже набирает собственную динамику, потому что отражает справедливые интересы государств мирового большинства.

Интересы законные, долгосрочные, которые состоят в нежелании подчиняться кому-то, ориентироваться только на один центр силы и принятия решений.

И тенденция эта будет только укрепляться», – добавил он.

