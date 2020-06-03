Украинцы сбегут за кордон от массовой мобилизации, а матери проклянут Зеленского – Коцаба

03.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Сейчас практически не осталось желающих служить срочную службу в ВСУ – уже третий год подряд не выполняется план по набору рекрутов.

Но правительство Украины не желает прислушиваться к собственному народу и продолжает насильственную мобилизацию.

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Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил глава Всеукраинского движение пацифистов, украинский журналист Руслан Коцаба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Представьте себе абсурдность, когда, скорее всего, примут на протяжении недели законопроект как неотложный, как они любят иногда принимать ночью законы.

Таким образом, любая мать, которая имеет сыновей, желая, чтобы сыновья не шли на мясорубку, а я как пацифист считаю недопустимым военный способ решения экономических проблем, понимая, что каждая война – это экономика», – возмутился он.

Также Коцаба отметил, что Зеленский своей милитаризацией спровоцирует массовый выезд граждан Украины призывного возраста, как это было ранее в 14-15 годах.

«Я думаю, что таким способом господин Зеленский полностью себя дискредитировал, как только откроют безвиз, потому что сейчас он практически не работает, украинские матери захотят, чтобы их сыновья остались в живых, и попросят их покинуть страну.

Матери скажут: «сыночек уезжай хоть куда-то, но ты должен выжить», мы знаем, что сейчас практически не осталось желающих служить срочную службу, сейчас практически не выполняется уже третий год подряд план по набору рекрутов. Почему господин Зеленский не хочет поддержать такое желание народа?», – риторически возмутился Коцаба.